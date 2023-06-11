ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 03:11
В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы Фото: учителя в Румынии протестуют из-за низких зарплат (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тысячи учителей вышли на марш протеста в столице Румынии Бухаресте из-за низкого уровня заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы учителей на 25% и инвестиций для развития инфраструктуры и учебных принадлежностей. Также среди требований есть повышение зарплат новых учителей по крайней мере до среднего уровня по стране.

Новые учителя в Румынии сейчас получают примерно 2400 лей (521,65 долларов) в месяц, что составляет чуть меньше половины средней заработной платы по стране.

Профсоюзы заявили, что забастовка бессрочна. Родители и студенты пока поддерживают митинги, хотя его продолжение грозит отложенными выпускными экзаменами.

Реакция правительства Румынии на митинги учителей

Правительство одобрило постановление о повышении зарплаты на 1000 лей (217,35 долларов) и предложило ежегодные премии, которые будет финансировать Европейский союз

"Решение правительства не отвечает нашим требованиям, поэтому мы будем продолжать бороться, пока нас не услышат", – сказала представитель протестующих Лючия Паскару.

Отмечается, что на образовательный сектор власти выделили чуть более 3% от ВВП, хотя раньше обещали увеличить до 6%.

Протесты в Румынии

Около 7000 человек блокировали движение транспорта и скандировали: "Справедливость, а не коррупция" в Бухаресте. Люди протестовали против проведения судебной реформы в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Митинг
NEWS
Украинские военные успешно контратакуют и продвигаются на юге: карты боев ISW
Украинские военные успешно контратакуют и продвигаются на юге: карты боев ISW
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС