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В Румынии опровергли российский фейк об "украинской диверсии" на складе с горючим

Фото: в Румынии опровергли российский фейк об "украинской диверсии" на складе с горючим (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространили в сети информацию о поджоге склада с топливом в Румынии, который якобы совершили украинские беженцы. В Министерстве обороны страны опровергли фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

Как отметили в ведомстве, соответствующий фейк распространили связанные с Россией аккаунты в Telegram, VK, YouTube и Reddit. Они утверждали, что группа неизвестных подожгла склад с горючим в румынском городе Брагадира. Эти же "источники" утверждали, что на складе хранилось горючее для ВСУ.

Кроме того, в одном из Telegram-каналов "источники" заявили, что якобы состав подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что вся информация об "инциденте", распространяемая этими каналами, является абсолютно ложной.

"Опубликованное видео, на которое делается ссылка, не снято в городе Брагадиру или в любом другом месте на территории Румынии. Румынские власти не сообщали о пожаре ни на одном из топливных складов на территории нашей страны", - отметили в ведомстве.

Российские фейки

Напомним, недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что украинские пилоты якобы уже проходят обучение на истребителях F-16 на территории Румынии. В Министерстве обороны страны заявили, что это фейк.

Также российские пропагандисты распространили информацию, что Молдова готова немедленно экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой. В МИДе утверждают, что это часть умышленной дезинформационной кампании РФ.

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