В Румынии рассекретили материалы о лидере выборов президента

Йоханнис согласился рассекретить информацию, которую сообщили во внутренней разведке Румынии, службе внешней разведки, службе спецсвязи и министерстве внутренних дел во время заседания Высшего совета национальной обороны 28 ноября.

News.ro пишет, что у засекреченного документа были данные, свидетельствующие об агрессивной рекламной кампании, проведенной в обход избирательного законодательства страны. Также есть данные по использованию алгоритмов некоторых платформ соцсетей для повышения популярности Джорджеску.

Кроме этого, в документе говорится, что Румыния является "мишенью для российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки разведывательной информации и саботаж".

В материале говорится, что рост поддержки Джорджеску гражданами был обусловлен кампанией по повышению его популярности, которая была усилена за две недели до первого тура президентских выборов.

Отмечается, что платформа Tik Tok обеспечила ультраправому кандидату победу в первом туре с результатом 22,94% голосов. В то же время, по данным спецслужб, за несколько недель до выборов Джорджеску пользовался очень низкой популярностью.

Так, согласно опросам за 15-20 ноября, кандидат набирал 6,2% голосов, а опросы за 20-21 ноября показали уже 10,6% голосов.

Кроме того, издание сообщило, что, по данным спецслужбы, Джорджеску вообще не тратился на предвыборную кампанию. В то же время данные свидетельствуют, что к финансированию кампании кандидата был привлечен аккаунт в Tik Tok bogpr, которым пользуется гражданин Румынии Богдасн Печир. Он пожертвовал более миллиона евро.

В Tik Tok подтвердили личность пользователя bogpr и заявили, что с 24 октября по 24 ноября он совершил платежи на счета пользователей аккаунтов Tik Tok, участвовавших в продвижении Джорджеску, на общую сумму 381 тысячу долларов.