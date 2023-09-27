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В Румынии объяснили, почему не запретили украинское зерно вслед за Польшей

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния не вводила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции вслед за Польшей, поскольку считает, что государству нужно помогать, пока не закончится война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в интервью Digi24.ro.

Он отметил, что Украине нужно помогать, пока она не победит в войне против России. Так, поддержка Румынии заключается в том, чтобы помочь транзиту зерна. Он подчеркнул, что его страна отреагировала не так как Польша.

По словам Чолака, именно поэтому он после консультаций с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом допустил вариант лицензирования экспорта и импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Благодаря диалогу мы нашли эту систему лицензирования экспорта из Украины, чтобы фермеры были защищены, но мы не придумали запрета, потому что это было бы сигналом о том, что мы не хотим помогать Украине, а это неправда", - сказал он.

Это не война между Россией и Украиной, это не между Путиным и Зеленским, это война между диктатором и демократическим миром. Это ставка. Возможно, в этом году многие румыны меньше поехали в отпуск, потому что были какие-то лишние расходы, которые были спровоцированы этой войной, но мы как-то не задумываемся, что происходит в Украине с теми людьми? И посмотрим, что будет с теми людьми", - добавил премьер.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиною стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

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зерновой коридорРумыния