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В Румынии подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны

Фото: в Румынии подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Румынии официально подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны во время ночной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Что случилось

Во время атаки России на Украину, система радиолокационного наблюдения румынской армии зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства. Сигнал был обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринду Тульчинского уезда.

Также подтверждается поднятие в воздух истребителя F-17 и самолета Eurfighter, который принадлежит Германии. 

Утром, в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринду, был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра, в результате падения российского "Шахеда".

Фото: село Гринду, Румыния (google maps)

"Приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", - добавляет пресс-служба. 

В частности Министерство обороны Румынии осудило Россию за ее атаки на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах, которые противоречат нормам международного гуманитарного права.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря российские террористы применили против Украины

  • ударные БпЛА;
  • зенитные управляемые ракеты С-300.

Шесть ракет было выпущено в направлении Николаевской и Херсонской областей. Также враг применил беспилотники с трех направлений. Всего было запущено 42 БпЛА, 41 из которых уничтожили наши воины.

Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.

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