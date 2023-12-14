В Румынии подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны

Что случилось

Во время атаки России на Украину, система радиолокационного наблюдения румынской армии зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства. Сигнал был обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринду Тульчинского уезда.

Также подтверждается поднятие в воздух истребителя F-17 и самолета Eurfighter, который принадлежит Германии.

Утром, в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринду, был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра, в результате падения российского "Шахеда".

Фото: село Гринду, Румыния (google maps)

"Приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", - добавляет пресс-служба.

В частности Министерство обороны Румынии осудило Россию за ее атаки на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах, которые противоречат нормам международного гуманитарного права.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря российские террористы применили против Украины

ударные БпЛА;

зенитные управляемые ракеты С-300.

Шесть ракет было выпущено в направлении Николаевской и Херсонской областей. Также враг применил беспилотники с трех направлений. Всего было запущено 42 БпЛА, 41 из которых уничтожили наши воины.

Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.