Румыния арестовала шпиона, передававшего Москве данные о военной технике для Украины

По данным следствия, арестованный с 2022 года наблюдал за военными объектами Румынии или НАТО, расположенными в окрестностях города Тулча. Он собирал информацию военного характера и фотографировал боевую технику и боевую технику, передвижение персонала в приграничной зоне с Украиной. Он направлял данные сотрудникам посольства РФ в Бухаресте.

В ходе обысков было обнаружено и изъято несколько вещественных доказательств. Румынский суд санкционировал арест подозреваемого на 30 дней до завершения уголовного расследования.

Этот арест является первым в Румынии, центре западных военных и гуманитарных поставок в Украину после полномасштабного вторжения России в страну.

Румыния, являющаяся членом НАТО с 2004 года, имеет 650-километровую границу с Украиной, и фрагменты российских дронов неоднократно попадали на ее территорию, когда Москва атаковала украинские порты на другом берегу Дуная со стороны Румынии.