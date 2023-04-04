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Румыния выделила на улучшение оборонного потенциала Украины более 800 тысяч долларов

Фото: глава МИД Румынии Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Румынии приняло решение выделить на улучшение оборонного потенциала Украины 800 тысяч долларов.

Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

"Румыния обязуется, и я объявлю об этом завтра и сегодня, что мы внесем дальнейший вклад в программы укрепления оборонного потенциала Альянса, выделив более 800 тысяч долларов для Украины и 750 тысяч долларов для Молдовы, чтобы улучшить их оборонный потенциал", - заявил он.

Напомним, Украина инициировала проведение первой Черноморской конференции по безопасности, которая состоится 12-13 апреля в Бухаресте. Организатором также выступает Румыния.

Кроме того, Румыния и Германия пообещали конкретные шаги по поддержке Украины во время борьбы против России.

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