Румыния – Украина: официальная заявка Реброва на премьерный матч на Евро-2024

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Сборная Украины взяла на матч всех заявленных на Евро-2024 игроков. В частности, в список попал и травмированный защитник Виталий Миколенко. Накануне Ребров подтвердил, что легионер не успеет восстановиться к поединку против "трехцветных".

Грядущий матч станет первым для обеих команд на турнире. Вечером встретятся их конкуренты за места в плей-офф – сборные Бельгии и Словакии. Их поединок состоится во Франкфурте-на-Майне.

Официальная заявка национальной команды на матч Румыния – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат