Румыния – Украина: анонс матча Евро-2024

Румыния – Украина

17 июня, 16:00, Мюнхен, "Фусбаль Арена Мюнхен", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Этот день настал. Команда Сергея Реброва начнет Евро-2024 противостоянием с "трехцветными". Эксперты заранее подготовили почву для борьбы обеих сборных за вторую путевку в плей-офф от квартета E после Бельгии. Следовательно, поединок будет иметь большое турнирное значение.

Сборной Украины удалось избежать больших потерь перед стартом турнира. На чемпионат Европы тренерский штаб смог взять всех сильнейших, а проблемы со здоровьем за время подготовки настигли Виталия Миколенко. Защитник ливерпульского "Эвертона" пропустит минимум матч против Румынии. Впрочем, глубина состава позволит безболезненно заменить легионера.

Скорее всего, позиция слева в обороне отойдет Александру Зинченко. После смазанной концовки сезона в лондонском "Арсенале" он пережил дежавю в лагере национальной команды. До недавнего времени украинский "канонир" был безусловным исполнителем основы сборной Украины, но в серии спаррингов проиграл конкуренцию Николаю Шапаренко.

На остальных же позициях болельщики вряд ли дождутся кадровых сюрпризов. Да, Анатолий Трубин и Роман Яремчук классно проявили себя по разные стороны поля, но вытеснить Андрея Лунина и Артема Довбика с линии ворот и центра нападения соответсвеннно крайне сложно. Ролью джокера, по крайней мере, на старте Евро-2024 удовлетворится и капитан команды Андрей Ярмоленко.

Громких имен в составе призыва сборной Румынии этого года немного. Да и список клубов исполнителей "трехцветных" воображение не будоражит. Однако качественных футболистов как раз достаточно, чтобы выглядеть вполне конкурентными на уровне чемпионата Европы. Тот же конструктор румынских атак Разван Марин сыграл ведущую роль в спасении итальянского "Эмполи" от вылета из Серии А, пока украинец Виктор Коваленко там "зачах" в резерве.

Ориентировочные составы на матч Румыния – Украина

Румыния: Молдован – Буркэ, Дрэгушин, Рус, Банку – М. Марин, Р. Марин – Станчу, Ман, Дрэгуш – Михэйлэ

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Новое поколение сборной Украины приехало в Германию с амбициями выйти в плей-офф. Для реализации высоких надежд нужно быть сильнее конкурентов на протяжении всего группового этапа. Первый матч задаст тон всему турниру для "сине-желтых". Очевидно, подопечные Реброва подойдут к противостоянию прагматично. Они не будут лететь вперед сломя голову, но методически будут искать слабые места в небезгрешной обороне Румынии. В этом подходе главное – не упустить выпад соперника.