Румыния и Германия обещают конкретные шаги по совместной поддержке Украины

"Наше сотрудничество в вопросе поддержки Украины является очень интенсивным. Могу вас заверить, мы будем продолжать это делать с помощью очень многих конкретных шагов", - заявил Шольц.

По словам канцлера, поддержка Украины будет касаться также ремонта военной техники, которую передают нашим воинам. Речь идет о создании немецким производителем оружия Rheinmetall центра обслуживания в румынском Сату-Маре. Как отметил Шольц, во время войны важно ремонтировать технику близко к границам Украины.

Также канцлер поблагодарил Румынию за логистическую помощь в рамках инициативы "Пути солидарности" и за то, что она приняла большое количество украинских беженцев.

Йоханнис, со своей стороны, приветствовал создание центра по ремонту техники и призвал продолжать поддерживать Украину.

"Надо продолжать поддерживать Украину, сколько нужно. Как на уровне ЕС, так и стран-членов", - добавил президент.

Также лидеры заявили о поддержке расширения Европейского союза путем включения в него Украины и Молдовы.