Румыния разработает с Украиной систему лицензирования импорта и экспорта зерна

Такое заявление румынского министра прозвучало после того, как украинская сторона предложила Европейской комиссии, а также Румынии, Польше, Болгарии, Словакии и Венгрии план экспортного контроля для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса для защиты местных рынков.

Бухарест во вторник одобрил введение экспортных лицензий на ряд сельскохозяйственных продуктов для экспорта в пять восточных стран ЕС.

"Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. За это время Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков", - сказал он.

Также Барбу выразил уверенность, что этот механизм, предложенный Европейской комиссией и "принятый на вооружение Украиной и согласованный нами в интересах фермеров, будет полностью функционировать".

По его словам, Румыния будет выдавать лицензии на импорт только отечественным фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы, а не посредникам. Чиновник добавил, что проверки безопасности пищевых продуктов будут проводиться при всем импорте.

Эмбарго на украинское зерно и позиция Бухареста

Румыния входит в число пяти стран восточного Евросоюза наряду с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, в которых наблюдался всплеск импорта украинского зерна после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Это, как сообщали в данных странах, деформировало местные рынки и вызвало протесты фермеров, в результате чего ЕС утвердил ограничения на импорт украинского зерна, но при этом дав добро на транзит агропродукции в другие страны, до 15 сентября.

На прошлой неделе Польша, Словакия и Венгрия объявили, что продолжат эмбарго в одностороннем порядке. В свою очередь Украина подала жалобу на эти три государства во Всемирную торговую организацию.

В правительстве Украины предложили Еврокомиссии и соседним странам план экспортного контроля для четырех групп сельскохозяйственных культур (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса) для защиты местных рынков в разных странах.

Также напомним, что в прошлом году после полномасштабного вторжения РФ в Украину румынский черноморский порт Констанца стал крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для украинской агропромышленности, где зерно доставляется автомобильным, железнодорожным или баржным транспортом через Дунай.