Румынский порт Констанца резко увеличит мощности по перевалке зерна из Украины

Румынские операторы в черноморском порту Констанца инвестируют в увеличение своих мощностей по перевалке зерна, поскольку Украина наращивает экспорт через своего соседа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, и после вторжения России в прошлом году Констанца стала крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Киева, куда зерно доставляется автомобильным, железнодорожным транспортом или баржами через Дунай.

Правительство Румынии заявило, что намерено удвоить ежемесячную пропускную способность украинского зерна через порт Констанца до 4 млн тонн в ближайшие месяцы с практически нулевого уровня до начала войны.

В августе через Констанцу прошло около 2,7 млн тонн украинского зерна, сообщил в интервью Reuters менеджер оператора Comvex Виорел Панайт.

С июля, когда Москва отказалась от соглашения, по которому де-факто была снята российская блокада украинских портов на Черном море, Россия неоднократно наносила удары по украинским речным портам, расположенным на Дунае.

"Вы не можете рассчитывать на один вид транспорта, потому что это делает вас уязвимыми, как мы видели после атак на дунайские порты Украины…. Нужны грузовики, поезда и баржи", - сказал Панайт.

Новые маршруты

Comvex, которая в прошлом году удвоила мощности по разгрузке барж и в настоящее время находится в процессе увеличения мощности хранения зерна на 25% до 250 тысяч тонн, сейчас работает над увеличением скорости обработки поездов, сказал Панайт.

Компания заключила партнерские отношения с железнодорожным оператором Grup Feroviar Roman (GFR) в рамках новой системы перегрузки поездов на украинско-румынском пограничном переходе Вадул-Сырет-Дорнести.

Панайт заявил, что система, которая вступит в эксплуатацию к середине октября, позволит Comvex обрабатывать дополнительно 120 тысяч тонн зерна в месяц. Оператор также добавляет вторую автоматизированную систему контроля качества, что вдвое увеличивает мощность обработки поездов.

Источник в правительстве Румынии сообщил Reuters, что Констанца теперь имеет логистическую мощность в 40 млн тонн зерна в год, что значительно превышает годовой рекорд в 25 млн тонн, установленный в 2021 году.