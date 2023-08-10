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Румыния разорвала контракт на покупку четырех корветов во Франции: названа причина

Фото: Румыния разорвала контракт на покупку четырех корветов во Франции (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Румынии отменило сделку по покупке четырех военных кораблей у французской компании Naval Group после того, как компания и ее партнер не смогли уложиться в очерченный срок для подписания контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оборонная фирма Naval Group выиграла контракт на строительство четырех корветов Gowind для ВМФ Румынии и ремонт двух существующих фрегатов за 1,2 миллиарда евро в 2019 году в партнерстве с румынской компанией Santierul Naval Constanta.

Но сделка была задержана сначала из-за юридических проблем, а затем из-за того, что обе компании не смогли прийти к пониманию относительно роста затрат.

Румыния модернизирует свои Вооруженные силы

Военно-морской флот Румынии является наименее модернизированным родом вооруженных сил. Страна, входящая в НАТО с 2004 года и Евросоюз с 2007 года, в этом году увеличила свои расходы на оборону до 2,5% ВВП в ответ на вторжение России в Украину.

В стране, которая имеет 650-километровую границу с Украиной, размещена система противоракетной обороны США, а с прошлого года на ее территории размещена постоянная боевая группа НАТО во главе с Францией.

Также сообщалось, что в Румынии вскоре откроют Центр технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов Black Hawk. Он расположится в городе Бакеу благодаря партнерству между румынской авиационной компанией Aerostar SA и американской Lockheed Martin.

 

 

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