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Румыния уведомила НАТО о падении беспилотника РФ на ее территории, - журналист

Фото: Румыния уведомила НАТО о падении беспилотника РФ на ее территории (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Румыния проинформировала союзников по НАТО о падении фрагментов российского дрона на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"В заявлении НАТО отмечается, что Румыния проинформировала союзников по НАТО об инциденте с дроном россиян на сегодняшнем заседании Североатлантического совета", - написал журналист. 

Он добавил, что страны Альянса выразили решительную солидарность с Румынией и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией. 

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай. 

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что дроны РФ упали на территории Румынии. Официальный Бухарест не подтверждал эту информацию. 

Только сегодня в Минобороны Румынии заявили, что действительно обнаружили фрагменты вероятного беспилотника в приграничной зоне. 

 

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