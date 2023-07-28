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Румыния планирует расширить транзит украинского зерна по Дунаю

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Пятница 28 июля 2023 15:57
Румыния планирует расширить транзит украинского зерна по Дунаю Фото: министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Румыния планирует быстро расширить один из ключевых транзитных маршрутов для украинского зерна. Поскольку эскалация российских атак в Черном море усиливает риски для мировой торговли продовольствием.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Румыния может открыть новые пункты пересечения границы с Украины, увеличить штат сотрудников на существующих переходах и привлечь отставных и военных летчиков для ускорения транзита судов через Дунайские каналы.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить наилучшие варианты для увеличения и ускорения этого транзита. Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы готовы и дальше помогать Украине", - заявила Одобеску.

В настоящее время румынский порт Констанца, крупнейший черноморский порт блока, является предпочтительным вариантом для украинских компаний из-за близости и стоимости.

Румыния уже обеспечила транзит более 20 млн тонн зерна из Украины, что составляет примерно половину от всего 41 млн тонн, перевезенных по "коридорам солидарности" с момента начала российского вторжения.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

После этого оккупанты почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они обстреливают Одессу и область.

Так, в ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.

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