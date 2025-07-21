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Румыния поднимала военную авиацию из-за атаки РФ на Украину

Понедельник 21 июля 2025 12:17
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Румыния поднимала военную авиацию из-за атаки РФ на Украину Фото: Румыния поднимала военную авиацию (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 21 июля в воздушном пространстве вблизи северной границы Румынии были зафиксированы полеты неидентифицированных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Минобороны Румынии.

По информации Министерства обороны Румынии, несколько беспилотных воздушных целей временно пересекли границу во время очередной массированной атаки России на западные регионы Украины.

Отмечается, что около 03:00 системы радиолокационного наблюдения зафиксировали воздушные цели, которые двигались на разных траекториях в воздушном пространстве Украины неподалеку от румынских границ.

В частности в районе Марамуреш - Сучава. Украинская сторона подтвердила, что приняла меры для рассредоточения военных самолетов после массированных ударов по аэродромам.

Активация боевой авиации

В ответ на потенциальную угрозу, около 03:30 с румынской авиабазы Борча были подняты в воздух два истребителя F-16.

Впоследствии, в 05:00, к воздушному патрулированию присоединились два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Италии, несущих дежурство в рамках воздушной полиции НАТО.

По данным румынских военных, с 03:30 до 06:00 было зафиксировано 12 воздушных целей.

Четыре из них на короткое время вошли в воздушное пространство Румынии в районах Сигету Мармацией и Викову-де-Сус. При этом отмечается, что нарушение не представляло угрозы нацбезопасности или жизни людей.

После завершения задания румынские и итальянские истребители вернулись на свои базы.

Атака на Украину

Российские атаки все чаще происходят вблизи границ со странами НАТО, в частности Румынией и Польшей. Это не первый случай: ранее на территории Румынии уже фиксировали падение обломков дронов.

Массированная ночная атака России стала одной из самых мощных за последние месяцы: враг применил более 400 дронов и несколько десятков ракет.

Обстрелы охватили сразу несколько регионов Украины, в частности Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице зафиксированы серьезные разрушения в по меньшей мере шести районах.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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