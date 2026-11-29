По словам бывшего чиновника, речь идет об инциденте, произошедшем 20 августа. В тот день российский морской беспилотник дрейфовал вблизи газовой платформы Neptun Alpha, расположенной примерно в 148 км к востоку от Констанцы, в исключительной экономической зоне Румынии. Для перехвата дрона в воздух подняли два истребителя F-16.

Мируце рассказал, что уже после того, как самолеты поднялись, Россия уведомила о введении временных ограничений на полеты в этой части Черного моря.

Как пояснил экс-министр, нарушение этого запрета могло спровоцировать военную реакцию Москвы. Тем не менее пилотам разрешили продолжить операцию и уничтожить беспилотник.

Мируце считает, что тогда ситуация могла привести к военной эскалации, однако российская сторона в итоге не отреагировала.

Кроме того, бывший министр рассказал, что его предупреждали о возможных юридических последствиях такого решения, поскольку газовая платформа расположена за пределами территориальных вод Румынии. В то же время на объекте работали сотни людей, жизни которых могли подвергнуться опасности.