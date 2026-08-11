Румыния может остановить последний действующий реактор АЭС уже в считанные дни

Румынская государственная атомная энергетическая компания Nuclearelectrica заявила, что рассматривает возможность остановки реактора из-за дальнейшего снижения уровня воды в Дунае. Это происходит несмотря на меры, предпринимаемые страной, чтобы обеспечить станцию достаточным количеством воды для охлаждения.

Что происходит

АЭС в Черноводе имеет два реактора, расположенных на Дунае. Итого они обеспечивают около пятой части производства электроэнергии Румынии.

В конце июля из-за рекордно низкого уровня воды уже пришлось остановить один из реакторов. Теперь под угрозой оказался и второй, остающийся единственным действующим атомным энергоблоком страны.

Nuclearelectrica отметили, что окончательное решение будет зависеть от прогнозов погоды, дальнейшей динамики уровня Дуная и технических параметров работы станции.

"Возможность контролируемого отключения (второго реактора) зависит от прогнозов погоды на ближайший период, снижения уровня воды в Дунае и эксплуатационных параметров", – заявили в компании.

Во вторник уровень воды в Дунае на участке, где река входит на территорию Румынии, снизился до нового исторического минимума. Расход воды составил около 1370 кубометров в секунду.

По словам директора государственного агентства по управлению водными ресурсами, остановка реактора в таких условиях может стать неизбежной.

Румыния пытается спасти работу АЭС

Чтобы сохранить возможность работы реактора, румынская власть уже прибегла к нетипичным мерам. В частности, в Дунае взорвали скальное препятствие, провели дноуглубление и затопили баржи с камнями. Их использовали для перенаправления течения в направлении атомной станции.

Однако уровень воды продолжает снижаться.

На фоне ситуации Румыния объявила энергетическую чрезвычайную ситуацию во весь август. Предприятия и население призвали добровольно сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.

Также правительство подготовило механизм поэтапного ограничения электроснабжения для промышленных потребителей, если ситуация потребует таких мер.