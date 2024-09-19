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Румыния может создать учебный центр для подготовки украинских морпехов, но есть условие

Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Румыния может создать на своей территории морской учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Однако для этого необходимо, чтобы его создание одобрил парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В письме к парламенту президент Румынии Клаус Йоханнис отметил необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских Вооруженных сил в условиях продолжающейся войны. Предполагается, что Румыния станет ключевым звеном в укреплении морского потенциала Украины, предоставив свою инфраструктуру для обучения морпехов.

Это предложение стало частью усилий Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) - альянса 57 стран и Европейского союза, поддерживающих Украину в её противостоянии российской агрессии.

Создание центра будет поддержано международным сообществом, а Великобритания возьмет на себя финансирование на начальном этапе. Ожидается, что центр будет функционировать в течение двух лет с возможностью продления. Румыния сохраняет за собой право прекратить участие в проекте по мере необходимости.

Эта инициатива - часть более широких усилий союзников по НАТО, направленных на поддержку Украины. Также сообщается, что на прошлой неделе в Румынии начала обучение первая группа украинских пилотов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибиха во время визита в Бухарест подчеркнул, что обе страны работают над завершением документов для стратегического партнерства и восстановления свободного передвижения в акватории Черного моря.

Последнее заседание "Рамштайн"

6 сентября на американской авиабазе в Германии прошла 24-я встреча Контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате "Рамштайн". Впервые в ней принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Союзники сделали важные заявления и пообещали новые поставки вооружений.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основной акцент встречи был на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны и ракетами. Также среди приоритетов Украины - артиллерийские боеприпасы, техника для бригад и дальнобойное оружие.

Подробно об итогах "Рамштайна", - в материале РБК-Украина.

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