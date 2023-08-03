Румыния намерена за два дня урегулировать затор на Дунае после российской атаки на Измаил

Румыния намерена в ближайшие два дня урегулировать затор на Дунае из около 30 судов, образовавшийся после нападения России на главный украинский порт Измаил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Река и ее устье, ставшие последним водным маршрутом экспорта зерна из Украины, запружены судами, направляющимися в украинские порты и обратно, как показывают данные коммерческого отслеживания судов.

По словам представителя румынских властей, управляющих этим водным путем, несмотря на нападение, в августе ожидается "пик" интенсивности движения.

"Мы пытаемся справиться с этими скоплениями как можно лучше, чтобы разгрузить судоходство на Дунае. За два дня мы освободим около 30 судов, по крайней мере, 12 сегодня, если не 14, а остальные завтра", - заявил директор по навигации румынского агентства по управлению Дунаем Флорин Узумтома.

По его словам, в мае и июне администрация очистила рекордно большое количество судов, следующих из внутренних портов Украины, - более 477 в месяц.

"Май и июнь были пиковыми, и мы ожидаем, что август тоже будет пиковым, несмотря ни на что", - сказал он.

По данным аналитической компании MarineTraffic, помимо судов, ожидающих вблизи румынского порта Констанца, в канале Дуная, ведущем к украинскому порту Измаил, остановилось не менее 20 коммерческих судов.

Еще 30 судов бросили якорь в районе бухты Мусура в Черном море, которая ведет в отдельный канал, соединяющийся с Измаилом далее по водному пути, свидетельствуют данные.

Источник в украинской промышленности сообщил агентству Reuters, что румынская сторона пока не разрешает новым судам заходить в Дунай, ссылаясь на плохие погодные условия.

Атака на Измаил

2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области.

Россияне били по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства", ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь российские террористы повредили около 40 тысяч тонн зерна. Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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