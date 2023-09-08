Румыния и США совместно с Украиной проведут военные учения в дельте Дуная

Военно-морские силы Румынии и Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки (США) организуют совместные учения в период с 11 по 15 сентября в районе ответственности ВМС Румынии по Черному морю и дельты Дуная, многонациональные учения "Sea Breeze 23.3".

Кто в них примет участие

В учениях под руководством командования Военно-морского компонента "Вице-адмирал Иоанн Георгеску" "Sea Breeze 23.3" силы и возможности, предназначенные для борьбы со взрывными устройствами, примут участие представители Болгарии, Франции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции и Украины.

Со стороны Соединенных Штатов Америки примут участие морской патрульно-разведывательный самолет P-8 Poseidon и водолазы EOD с катерами и специальной техникой, а со стороны остальных государств-участников "Sea Breeze 23.3" - водолазы и специалисты EOD со специфической техникой и штабными офицерами.

Какова цель проведения учений

Основная цель учений "Sea Breeze 23.3" - развитие оперативного и тактического взаимодействия между странами-участницами в области борьбы со взрывными устройствами, в частности, с дрейфующими морскими минами, с целью обеспечения свободы судоходства.

Перед учебными мероприятиями в рамках учений румынские военно-морские силы совместно с военно-морскими силами США организовали 5-6 сентября в Констанце встречу командующих военно-морскими силами стран-членов НАТО по Черному морю (Болгария, Румыния и Турция).

На встрече также присутствовали командующий французских военно-морских сил в Средиземном море, представители Британского королевского флота, командующий 6-го флота США, командующий Союзного морского командования НАТО и делегация из Украины.

Официальная церемония открытия многонациональных учений "Sea Breeze 23.3" состоится в понедельник, 11 сентября, в 11:00 на пассажирском терминале порта Констанца, где примут участие представители государств, участвующих в учениях.

Падение дрона РФ в Румынии

Ночью 4 сентября россияне обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области с помощью "Шахедов".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дрон ударил также и по территории Румынии, однако румынские МИД, Минобороны и президент эти данные сначала опровергли.

Однако позже президент Клаус Иоганнис признал падение БПЛА и заявил, что после обследования территории были обнаружены фрагменты, которые "могут быть от дрона".

Сегодня стало известно, что в приграничных с Украиной районах Румынии усилят меры защиты в связи с российскими атаками по украинским портам.