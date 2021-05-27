Керівництво порту "Южний" блокує роботу підприємства в інтересах приватних компаній, - промисловці

Як сказано у листі, у травні цього року до підприємства-учасника ОП "Укрметалургпром" одночасно надійшли пропозиції від порту "Южний" та ТОВ "ТІС - ВУГІЛЛЯ", які передбачають економічно необґрунтоване підвищення ставки перевантаження: більш ніж 60% по терміналу "ТІС-ВУГІЛЛЯ" та на 30% по терміналу ДП "МТП "Южний".

Також серед умов - вимога розподілити вантажопотік між цими двома стивідорами у пропорції 50/50. При цьому обидві компанії відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без підписання довгострокового контракту - а це, зважаючи на необхідність погодження, неможливо навіть в місячний термін.

"Відмова "Южного" від підтвердження обсягів українських експортерів на наступний місяць, в т.ч., від збільшення обсягів вантажів для перевантаження, від риночних ставок перевалки, які забезпечать порту рентабельну роботу, а також нав’язування необґрунтованого підвищення ціни може свідчити про блокування роботи державного підприємства ДП "МТП "Южний" заради інтересів приватного термінала", - наголошується у листі.

Кризу з експортом ЗРС, яку штучно створює в.о. начальника ДП "МТП "Южний" Сергій Ковшар, матиме вкрай негативні наслідки для суміжних галузей та довгострокові наслідки для української економіки, попереджують промисловці.

"Це загрожує подальшим скороченням промислового виробництва та експорту, яке призведе до зниження ВВП України, зайнятості та падіння надходжень до держбюджету. За попередніми оцінками, будуть зірвані експортні контракти, а втрата валютної виручки складе близько 300 млн доларів США", - вказується у листі.

На переконання ОП "Укрметалургпром", такою недалекоглядною та маніпулятивною політикою керівництво порту "Южний" знищує державне підприємство в інтересах приватного термінала ТІС. Це може призвести не тільки до зупинки гірничо-збагачувальних комбінатів України, але й до зупинки перевалки в портах внаслідок відсутності ЗРС. А це - мільярди, які не отримають бюджети усіх рівнів.

"Укрзалізниця" може втратити більш ніж 210 млн грн щомісячних доходів від вантажних перевезень. "Адміністрація морських портів України" недоотримає майже 100 млн грн в місяць, а порт "Южний" недоотримає майже 150 млн грн доходів. Крім цього, зниження промислового виробництва ЗРС скоротить щомісячні податкові платежі до державного та місцевих бюджетів на 0.9 млрд грн", - попереджають промисловці.

Задля збереження економічної безпеки України, промисловці просять прем’єра доручити Мініфраструктури терміново розглянути ситуацію, щоб забезпечити експорт ЗРС в червні-липні 2021 року через порт Південний, а також звернутися до АМКУ - щоб перевірити наявність узгоджених дій між двома учасниками ринку з метою отримання монопольного прибутку.

"Також просимо прем’єра звернутися до НАЗК та НАБУ щодо перевірки С.П. Ковшара на наявність конфлікту інтересів та можливих корупційних зв’язків з приватними стивідорними компаніями та їх посадовими особами, і ініціювати відсторонення Ковшара від виконання службових обов’язків в.о. начальника ДП "МТП "Южний" як такого, чиї дії створюють загрозу економічній безпеці України, мають ознаки конфлікту інтересів та можуть призвести до особливо значних збитків цілої низки державних підприємств, що, кінець кінцем, матиме негативний вплив на держбюджет та стабільність національної валюти України", - резюмується у листі.