Відмова порту "Южний" перевалювати руду призведе до падіння курсу гривні та інфляції, - експерт
Через змову порту "Южний" і ТОВ "ТІС-вугілля" Україна може втратити мільярди гривень доходів, металурги - ринки збуту, а "Укрзалізниця" і порти - понад півмільярда гривень щомісяця.
Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
За його словами, порти "Южний" І ТІС організували монопольну змову, і змушують компанії-вантажовідправників підписатися на завідомо невигідні умови. Через це перевалка руди зараз практично припинена, що загрожує зупинкою українським ГЗК, а УЗ і самим портам - втратами мільярдів гривень доходу.
"Через вимоги, які виставило керівництво порту "Южний", контракти укладені не будуть. Вантажні потоки підуть в приватні термінали і порти, а більша частина вантажопотоку буде просто втрачена. У цьому випадку втрати для тих же портів складуть понад 80 мільйонів гривень щомісяця, для УЗ - понад 300 мільйонів гривень на місяць. Україна буде втрачати мінімум 300 мільйонів доларів щомісяця", - пояснив Каленков.
За його словами, зараз надходження від експорту залізної руди становлять 10% від усього експорту країни.
"Втрата десятої частки експорту суттєво вплине на курс гривні, на інфляцію в країні та на інші макропоказники. Тому, фактично, це питання національної безпеки. Порт Південний - найбільший порт країни. Залізна руда і вугілля - найбільші товарні позиції, які везуться. А позиція порту призведе до того, що ми втратимо обсяги продажів, а відповідно обсяги виробництва. Причому втрати будуть проявлятися і довгостроково - адже ми втратимо нашу репутацію надійних постачальників", - говорить експерт.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що через монопольну змову в порту "Південний" державна УЗ втратить до 3 мільйонів тонн вантажів на місяць, а це 10% вантажного обороту всієї компанії. Тому фінансові втрати УЗ можуть становити до півмільярда гривень на місяць.
Як відомо, у травні 2021 року директор морпорту "Южний" Сергій Ковшар пішов на змову зі своїм основним конкурентом - ТОВ "ТІС-вугілля", і синхронно з ТІС підняв ставку перевалки залізорудної сировини на 30% з червня 2021 року. Цими діями займеться АМКУ - як такими, що порушують антимонопольне законодавство України.
Раніше з'явилася інформація, що перший квартал 2021 року порт "Южний" закінчив зі збитком в 54 мільйони гривень - проти 272 мільйонів прибутку роком раніше. Втім, збитки не завадили Сергію Ковшару виписати собі з початку 21 року півтора мільйона гривень премій.