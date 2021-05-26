Відмова порту "Южний" перевалювати руду призведе до падіння курсу гривні та інфляції, - експерт

Через змову порту "Южний" і ТОВ "ТІС-вугілля" Україна може втратити мільярди гривень доходів, металурги - ринки збуту, а "Укрзалізниця" і порти - понад півмільярда гривень щомісяця.

За його словами, порти "Южний" І ТІС організували монопольну змову, і змушують компанії-вантажовідправників підписатися на завідомо невигідні умови. Через це перевалка руди зараз практично припинена, що загрожує зупинкою українським ГЗК, а УЗ і самим портам - втратами мільярдів гривень доходу.

"Через вимоги, які виставило керівництво порту "Южний", контракти укладені не будуть. Вантажні потоки підуть в приватні термінали і порти, а більша частина вантажопотоку буде просто втрачена. У цьому випадку втрати для тих же портів складуть понад 80 мільйонів гривень щомісяця, для УЗ - понад 300 мільйонів гривень на місяць. Україна буде втрачати мінімум 300 мільйонів доларів щомісяця", - пояснив Каленков.

За його словами, зараз надходження від експорту залізної руди становлять 10% від усього експорту країни.

"Втрата десятої частки експорту суттєво вплине на курс гривні, на інфляцію в країні та на інші макропоказники. Тому, фактично, це питання національної безпеки. Порт Південний - найбільший порт країни. Залізна руда і вугілля - найбільші товарні позиції, які везуться. А позиція порту призведе до того, що ми втратимо обсяги продажів, а відповідно обсяги виробництва. Причому втрати будуть проявлятися і довгостроково - адже ми втратимо нашу репутацію надійних постачальників", - говорить експерт.