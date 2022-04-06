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Керівництво НБУ обговорило з головою ФРС США підтримку України

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Україна, Середа 06 квітня 2022 11:33
Керівництво НБУ обговорило з головою ФРС США підтримку України Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України Кирило Шевченко 5 квітня разом із заступниками Сергієм Ніколайчуком та Юрієм Гелетієм провели онлайн-зустріч з головою Федеральної резервної системи США Джеромом Павеллом. До зустрічі також приєдналася посол України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, Шевченко на початку зустрічі подякував очільнику ФРС за підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

Учасники обговорили підсумки 40 днів війни росії в Україні та її наслідки для світової економіки та фінансових ринків. Сторони також приділили увагу питанням стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в Україні.

"Національний банк України та ФРС США відзначили особливу важливість постійних взаємних комунікацій у час підвищеної економічної та фінансової невизначеності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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