Керівництво "Херсонобленерго" засудило спробу захоплення підприємства окупаційною "владою"

Згідно з заявою адміністрації "Херсонобленерго", 27 червня 2022 року представники окупаційної влади за підтримки представників ФСБ РФ за участю місцевого колаборанта - начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ "Херсонобленерго" Юрія Жахановича, захопили окремі об’єкти, які належать підприємству, та які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області.

Окупанти представили Юрія Жахановича так званим новим керівником "Херсонобленерго".

Адміністрація "Херсонобленерго" наголосила, що захоплення підприємства є протиправним, а Жаханович не має жодного відношення до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго". Єдиний законний керівник товариства - Сафронов І.М.

У заяві також повідомляється, що з 27 червня "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області. "Окупаційними органами чиниться тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше", - йдеться у заяві.

Голова правління АТ "Херсонобленерго" Ігор Сафронов звернувся з листом до голови СБУ Івана Баканова та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, у якому повідомив про протиправні дії, скоєні окупантами і колаборантами й попросив про надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у спробі захоплення товариства.

"Сьогодні постачання електричної енергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками. Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України, гривні. Всі інші можливі розрахунки - шахрайство", - додають в компанії.

Нагадаємо, управління АТ "Херсонобленерго" здійснює компанія "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).