Керівництво ДФС Житомирській області викрили на мільйонних зловживаннях

Фото: перевірка ГФС області (ssu.gov.ua)

Незаконні дії за один місяць завдали збитків на близько 1 млн гривень

Служба безпеки України викрила керівників головного управління Державної фіскальної служби Житомирської області на мільйонних зловживаннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що начальник одного із структурних управлінь спільно з чиновників ДФС незаконно видавали місцевим підприємцям ліцензії на реалізацію палива.

"Чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для отримання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши "дозволу", реалізовували продукцію без сплати податків і акцизів в державний бюджет", - повідомили в СБУ.

Під час перевірки всього за один місяць були виявлені видачі ліцензій 48 суб'єктам, що завдало збитків державі на близько 1 млн гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція викрила схему продажу майна Державної судноплавної компанії, сума збитків може досягати декількох десятків мільйонів гривень. Гроші "відмивали" на продаж майна.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила виробництво підроблених ліків на понад 5 млн гривень. Виробництво фальсифікату організували в Дніпрі. Після ліки реалізовувалися за медустановам і аптек по всій Україні.