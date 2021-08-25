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Керівництво армії, СБУ та Нацполіції отримало нові звання: список

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Київ, Середа 25 серпня 2021 19:34
Керівництво армії, СБУ та Нацполіції отримало нові звання: список Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський присвоїв керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції нові звання. Серед них головнокомандувач збройними силами генерал-майор Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом № 424/2021 Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.

Також нові звання отримали:

  • начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала - генерал-лейтенанта;
  • командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський - бригадного генерала;
  • командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко - бригадного генерала;
  • начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов - бригадного генерала;
  • начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко-бригадного генерала;
  • начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик - бригадного генерала;
  • голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко-генерала поліції першого рангу;
  • начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковнику поліції Івану Виговському - генерала поліції третього рангу.

Звання бригадного генерала також отримали:

  • перший заступник директора департаменту служби - начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко;
  • перший заступник директора департаменту персоналу - начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний;
  • начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк.
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