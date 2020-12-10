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Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі

Автор: РБК-Україна

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали керівника ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ". Його викрили в нібито вимаганні та отриманні хабаря у 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Разом з керівником порту також був затриманий посередник.

Як повідомляє бюро, директор порту нібито вимагав 250 тисяч доларів за угоду плану санації збанкрутілої приватної компанії.

В комітеті кредиторів цієї компанії порт "Чорноморськ" мав більшість голосів. Компанія шукала інвесторів, але їх залучення вимагало угоди комітету кредиторів.

"Коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату, оцінивши її у 250 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Фото: хабар директору порту "Чорноморськ" (nabu.gov.ua)

На сайті порту "Чорноморськ" йдеться, що в. о. директором ДП є Олександр Попов.

Нагадаємо, раніше президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало викрили на хабарі.

Крім того, СБУ затримала інспектора митного поста "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання хабаря.

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