У Львові директора сміттєзвалища арештували за вимагання 4,7 млн гривень

Фото: Грибовицьке сміттєзвалище у Львові (з відкритих джерел)

Керівнику "Збиранки" Віталію Пугачу надали право альтернативи у вигляді застави 405 тисяч гривень

Суд у Львові ухвалив рішення заарештувати директора комунального підприємства "Збиранка" Віталія Пугача, підозрюваного у вимаганні 4,7 мільйона гривень хабара. Про це повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган, передає РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

Пугачу надали право альтернативи у вигляді застави 405 тисяч гривень.

Директора підприємства "Збиранка", під контролем якого перебуває Грибовицьке сміттєзвалище, також було відсторонено від посади.

Раніше, 2 квітня, Служба безпеки України повідомила про затримання у Львові директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради за підозрою у вимаганні хабара 4,7 млн гривень від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів, та підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправний механізм з фіктивного постачання вапна, що мало використовуватися для стабільного функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища.

Підозрюваний планував використовувати лише третину від передбаченої технологічним процесом кількості вапна та отримувати 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар, а також - "відкат" з кожного поставленого кілограма вапна.

У СБУ повідомили, що, за висновками експертів, діяльність чиновника могла призвести до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками у сфері екологічної безпеки.

Пугача затримали на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2017 році львівські правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконні схеми з вивезення сміття з міста Львів - перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття з міста Львова, надавали послуги з захоронення відходів створені в кінці 2016 року ряд підприємств у місті Дніпро.

28 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа, через яку згодом стався завал, під яким загинули троє людей.