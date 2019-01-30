Керівника держекологічного контролю у Житомирській області затримали на хабарі

Посадовець вимагав передати йому у право власності 4 земельні ділянки

Служба безопасности Украины (СБУ) за процессуального руководства военной прокуратуры 30 января 2019 года задержала на взятке начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что в конце октября 2018 года государственный служащий выдвинул двум членам одного из садоводческих кооперативов противоправное требование о предоставлении ему неправомерной выгоды в виде передачи права постоянного пользования на четыре земельных участка садоводческого кооператива стоимостью 120 тысяч гривен

За такое "вознаграждение" он пообещал неначисление штрафа за незаконную рубку леса на территории садоводческого кооператива, а также непроведение в дальнейшем его подчиненными проверок этого кооператива

Отмечается, что 30 января на требование чиновника один из членов садового кооператива передал в качестве неправомерной выгоды документы на указанные земельные участки. После этого подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному госслужащему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Фото: задержание чиновника (vppnr.gp.gov.ua)

РБК-Украина писало, что 30 января ГБР задержало на взятке оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения ООС.