Керівники філій "Конярство України" заявляють про доведення ДП до банкрутства

Фото: кінний завод (facebook.com)

Активісти обіцяють вийти на мітинги і звертаються за допомогою до президента

Державне підприємство "Конярство України", в яке входить 14 підприємств, що знаходиться на межі банкрутства. Директори філій вважають, що збір врожаю блокується навмисне, щоб довести філії для банкрутства заради землі.

Про це заявили директора заводів на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс".

Зокрема, керівник філії "Стрілецький кінний завод № 60" Ярослав Мартинюк заявив, що застав завод у березні минулого року з боргом у 2 млн гривень по сплаті податків, боргами по зарплаті співробітникам, виснаженими тваринами, відсутністю провіанту і напівзруйнованими будівлями.

"Орна земля, близько 5 тисяч гектар не оброблялася, вона заросла травою і деревами. А за документами фірма "Міленіум" обробляла ці землі й виставила заводу борг у 8 мільйонів гривень за ті роботи, які вона, за фактом, не виконувала. Але ми знайшли вихід із ситуації - залучили інвестора, зорали землю, засіяли. Підприємство почало оживати, повернулися співробітники, які отримують вчасно зарплату. І в розпал збиральної кампанії розпорядженням нового виконавчого директора це все зупиняється - блокуються договори купівлі-продажу з інвесторами", - заявив Мартинюк.

Учасники конференції також висловили стурбованість у зв'язку з призначенням 14 липня на посаду виконуючого обов'язки директора ДП "Конярство України" Євгена Веретюка, який свого часу працював помічником Миколи Азарова.

За словами юристів, Веретюк був призначений на посаду без прозорого конкурсу, та все ще не надав свою декларацію. Зараз він також є директором держпідприємства "Металіст", яке знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Керівники філій звернулися в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з вимогою провести чесний і відкритий конкурс на посаду керівника ДП "Конярство України".

Крім того, вони готують заяви в правоохоронні органи за фактом умисного доведення до банкрутства та рейдерського захоплення підприємства. Активісти обіцяють вийти на мітинги й звертаються за допомогою до президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво держпідприємства "Конярство України" подала заяву в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, Державне бюро розслідувань та Державну податкову службу за фактом завдання збитків на суму понад 150 млн грн з боку попереднього керівника держпідприємства Олександра Войного.