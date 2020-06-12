Керівників податкової і митниці можуть звільнити через невиконання бюджету

Керівники митної та фіскальної служб мають збільшити планові надходження до бюджету. В іншому разі вони будуть звільнені.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, травневий план загального фонду державного бюджету виконаний на 100%, у червні очікуваний план також виконають.

"Більше того, ми очікуємо виконання бюджету 2020 року. Керівництву податкової та митної служби поставлені завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Якщо керівництво податкової та митниці не справиться, вони будуть звільнені", - заявив Марченко.

Нагадаємо, у квітні податкова зібрала на 6,85% менше коштів порівняно з минулим роком, а у травні показник знизився на більш, ніж 8,5%.