Керівник УЗ закликав депутатів запрошувати представників правління на засідання щодо компанії

Він нагадав, що тимчасову слідчу комісію ВРУ з питань перевірки та оцінки стану УЗ було створено у січні цього року. Нещодавно УЗ отримала перший об’ємний запит від ТСК, на який почала надавати інформацію. Але у ТСК вирішили відповіді не чекати.

"Яким же було моє здивування, коли, не дочекавшись від УЗ відповіді, голова ТСК Гришина Ю. повідомила на своїй сторінці у фейсбуці про результати першого засідання комісії. ТСК прийняла рішення про направлення "звернення прем’єр-міністру, міністру інфраструктури та Наглядовій раді УЗ щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії". Складається враження, що ТСК не брала до уваги обґрунтування необхідності її створення, зазначене ВРУ у рішенні про її формування - різке погіршення показників виробничої діяльності УЗ з 2017 по 2020 рік", - нагадав Жмак.

Він також вказав, що на засідання ТСК були запрошені тільки міністр інфраструктури Владислав Криклій та члени наглядової ради УЗ.

"Членів же правління на засідання запросити забули. Результати діяльності діючого правління не досліджувалися від слова "взагалі". А нам є, що сказати: і про ліквідацію дефіциту тяги, і про збільшення обороту вагонів, і про стосунки з ринком, який, нарешті, задоволений співпрацею з УЗ, і про багато іншого", - перераховує Жмак.

Він висловив надію, що позиція голови ТСК викликана непорозумінням.

"Сподіваюся, що поширена головою ТСК інформація - просте непорозуміння. І разом із членами ТСК ми співпрацюватимемо над тим, щоб зрозуміти першопричини "крутого піке" УЗ з 2017 по 2020 роки", - резюмував Жмак.



