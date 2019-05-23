Керівник ФДМ назвав суму коштів від малої приватизації

Продаж об’єктів малої приватизації з початку року приніс до бюджет 204 млн грн надходжень. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майн Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що це показник станом на середину травня і в найближчий час очікується проведення аукціонів по 88 об’єктах, загальна стартова ціна яких складає понад 80 млн грн.

Трубаров нагадав, що на сьогодні в системі ProZorro.Продажі лоти малої приватизації продають 42 електронні майданчики і їх кількість постійно збільшується.

"За час малої приватизації, яка стартувала восени минулого року, продано державного майна на суму в 554 млн грн", - розповів керівник ФДМ.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2018 року виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro. Він зазначав, що ФДМ підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи ProZorro для продажу об'єктів малої приватизації.

Нагадаємо, надходження до державного бюджету України від приватизації в січні-квітні 2019 року склали 190,7 млн грн, тобто близько 1% від плану на рік.