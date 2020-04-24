Керівник Чорноморської митниці повідомив про порушення МГЗ та приховуванні підприємством техпроцесу

Фото: Олександр Щуцький (прес-служба)

Щуцький зазначає, що Миколаївський окружний адміністративний суд блокує рішення митниці, та всіляко захищає МГЗ

З боку ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", бенефіціаром якого залишається російський олігарх Олег Дерипаска, відбувається порушення технологічного процесу, безконтрольне переміщення відходів червоного шламу на власні сховища і постачання під час війни стратегічної сировини підприємствам держави-агресора. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

За його словами, на сьогодні кількість червоного шламу на території Миколаївської області величезна і підприємство зобов'язане його утилізувати.

"Але вони вирішили накопичувати його тут, створюючи бомбу уповільненої дії. Я вважаю, що на сьогодні ми підійшли до тієї стадії, що або ми наводимо бізнес і екологічну ситуацію в порядок, або завтра - наші діти будуть жити в іншій країні. Іншого виходу немає", - додав Щуцький.

Як приклад, Щуцький наводить вибух греблі глиноземного заводу в Угорщині 2010 року. Тоді через наслідки вибуху були закриті кілька населених пунктів, а відходи потрапили в Дунай. На його переконання, в разі виникнення критичної ситуації, наслідки для Миколаївської області будуть в рази сильніше.

Крім того, за його словами, на підприємстві в обхід митних платежів реалізовують галій, якого на МГЗ виробляють орієнтовно понад 10 тонн в рік, і з якого мають близько 2 млн чистого заробітку.

"Таким чином? для реалізації цієї схеми, Дерипаска виводить МГЗ зі складу "РусАла", щоб уникнути прямої розмитнення, і від технічної документації по процесу перероблення, щоб знову ж піти від платежів. В результаті Дерипаска стає монополістом з виробництва алюмінію в Україні. Щоб уникнути порушення законодавства, йому потрібно було заявити, що у відходах виробництва утворюється червоний шлам і пред'явити два варіанти для вирішення цієї ситуації: утилізувати або вивозити. Але він вибрав суд, тому будемо розбиратися в судах, чому "митниця не права", - зазначив керівник Чорноморської митниці.

Водночас, Щуцький зазначає, що Миколаївський окружний адміністративний суд блокує цю заборону митниці, і всіляко захищає МГЗ.

"Спочатку заборону було зупинено рішенням Миколаївського окружного суду на підставі заяви підприємства без всякого юридичного аргументу, зокрема на підставі тверджень про те, що підприємство зупинили в період пандемії коронавірусу, а це дуже погано для бюджету, нібито про повну заборону поміщення товарів у митний режим перероблення на митній території, та неправомірних перевірках митниці після надання дозволу При цьому, судді в будь-якій справі приймають рішення виключно в інтересах МГЗ, в тому числі, наприклад, 13 квітня поточного року один і той же суддя Миколаївського суду виніс два рішення - про призупинення дії рішення митниці про відхилення скарги митниці на аналогічне рішення суду", - каже Щуцький.

У зв'язку з низкою виявлених порушень, митниця вже ініційована аудиторську перевірку "Миколаївського глиноземного заводу". Також митниця звернулася з відповідними документами в НАБУ, для перевірки фактів, які дозволяли мінімізувати платежі до бюджету протягом останніх десяти років. Якщо Миколаївський суд продовжить блокувати рішення Чорноморської митниці, там мають намір подавати апеляцію і йти в Одеський суд, резюмував Щуцький.

Нагадаємо, раніше керівник Чорноморської митниці звинуватив Дерипаску в ухиленні від митних платежів. За його словами, збитки державі оцінює у 2 млрд грн щорічно.

Також раніше на Чорноморської митниці розповіли про нові схеми контрабандистів. За словами Щуцького, багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.