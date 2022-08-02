RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керував страшними терактами: у Саудівській Аравії прокоментували вбивство аз-Завахірі

Фото: Саудівська Аравія вітала повідомлення про вбивство аз-Завахірі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Саудівської Аравії привітали повідомлення президента США Джо Байдена про вбивство лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Аз-Завахірі є одним з лідерів терористів, які керували операціями в США і Саудівській Аравії. Аз-Завахірі планував терористичні операції, в результаті яких загинули тисячі невинних людей, включаючи саудівців", — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден підтвердив інформацію про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аль-КаїдаСаудовская АравияСполучені Штати Америки