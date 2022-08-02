Керував страшними терактами: у Саудівській Аравії прокоментували вбивство аз-Завахірі

У МЗС Саудівської Аравії привітали повідомлення президента США Джо Байдена про вбивство лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Аз-Завахірі є одним з лідерів терористів, які керували операціями в США і Саудівській Аравії. Аз-Завахірі планував терористичні операції, в результаті яких загинули тисячі невинних людей, включаючи саудівців", — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.
Раніше ми писали, що президент США Джо Байден підтвердив інформацію про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.
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