Руководил страшными терактами: в Саудовской Аравии прокомментировали убийство аз-Завахири

В МИД Саудовской Аравии поприветствовали сообщение президента США Джо Байдена об убийстве лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Аз-Завахири является одним из лидеров террористов, руководивших операциями в США и Саудовской Аравии. Аз-Завахири планировал террористические операции, в результате которых погибли тысячи невинных людей, включая саудовцев", — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане.
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