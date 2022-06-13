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Керував ракетним обстрілом Рівненської області. Командиру льотчиків РФ повідомили про підозру

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Понеділок 13 червня 2022 16:35
Керував ракетним обстрілом Рівненської області. Командиру льотчиків РФ повідомили про підозру Фото: Офіс Генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в Україні. Він дав наказ про ракетні обстріли Рівненської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підполковник російської армії у березні віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

Прокурори додають, що йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань.

"На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області", - додають в ОГПУ.

Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн.

Раніше українські розвідники дізналися про імена російських пілотів, які виконували бомбардування території України. У списку – 97 злочинців.

Також українські розвідники опублікували імена 416 російських військових з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина №41495) села Сеща Брянської області. Вони також брали участь у обстрілах міст в Україні.

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