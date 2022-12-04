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Рукопожатие с убийцей. Данилов резко отреагировал на "гарантии безопасности" для России

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Воскресенье 04 декабря 2022 13:24
Рукопожатие с убийцей. Данилов резко отреагировал на "гарантии безопасности" для России Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Именно мир нуждается в "гарантиях безопасности" после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и "жать руку" стране-террористу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.

Франция предлагает "гарантии безопасности" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что война между Украиной и Россией закончится за столом переговоров, а невозможность расширения НАТО станет одной из тем в ходе диалога.

Лидер Франции убежден, что будущая безопасность Европы также будет включать и "гарантии безопасности" для России. В то же время, он заверил, что именно Украина будет решать, когда начинать переговоры с врагом.

"Это украинский народ должен решать сам и решать, при каких условиях, как, когда, от нас это не зависит", - заявил Макрон.

Рукопожатие с убийцей

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить "гарантии безопасности"? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения с Россией и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось", - написал Данилов.

*Нюрнбергский процесс - судебный процесс над преступниками Третьего Рейха, который начал 20 ноября 1945 года.

Как пояснил секретарь СНБО, лучшими "гарантиями безопасности" для мира станут денуклеаризация и демилитаризация России.

Также Данилов напомнил России о гуманизме судебной системы Европы, который не предусматривает смертной казни после вынесения приговора.

Сначала трибунал, затем - "гарантии безопасности"

"Цивилизованный мир нуждается в "гарантиях безопасности" от варварских намерений постпутинской России. Это станет возможным только после трибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, взыскания масштабных репараций и кровавого выяснения у российских элит "кто виноват?", - объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Россия должна выполнить перед тем, как Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.

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