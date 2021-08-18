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До рук талібів потрапила значна частина військової техніки США, - Білий дім

Автор: Анастасія Рокитна

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що до рук талібів потрапила значна частина військової техніки США. Цю техніку американці раніше надали афганським силам безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву радника президента США на прес-конференції.

За його словами, у США немає повної картини, куди потрапила кожна одиниця оборонної техніки.

"Безумовно, значна частина потрапила в руки "Талібану". І, очевидно, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть її нам в аеропорту", - сказав він.

Коментуючи потрапляння до рук талібів вертольотів "Чорний яструб" та іншого військового обладнання, Салліван заявив, що це був важкий вибір президента: відмовити в допомозі Афганістану через ризик, що техніку захопить "Талібан", або ризикувати і надати допомогу.

Він додав, що Байден вважає правильним прийняте ним рішення.

Нагадаємо, в ЄС побоюються посилення позицій Росії і Китаю в Афганістані.

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