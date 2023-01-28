"Руки прочь от Антарктиды": российское судно встретили протестами в Кейптауне

В порту Кейптауна судно "Академик Александр Карпинский" встретили члены экологической группы Extinction Rebellion с плакатами "Руки прочь от Антарктиды".

Ранее на этой неделе несколько десятков протестующих из Greenpeace и Extinction Rebellion провели демонстрацию в порту, заявив, что корабельные сейсморазведочные работы в Антарктике представляют угрозу для морской жизни в этом районе и нарушают международное соглашение 1958 года.

Поправка 1998 года к Договору об Антарктике с участием 55 стран, который подписали как Россия, так и Южная Африка, запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в этом регионе.

Росгеология, государственная российская геологоразведочная компания, управляющая судном "Академик Александр Карпинский", заявляет, что с 1970 года проводит исследования в отведенной России части Антарктиды для разведки углеводородов.

По данным сайта Росгеологии, углеводородный потенциал обозначенного участка оценивается примерно в 70 млрд тонн.

Представитель Extinction Rebellion Кэсси Гудман заявила агентству Reuters, что правительство Южной Африки причастно к нанесению ущерба окружающей среде, позволив российскому кораблю пришвартоваться.

Правительство президента Сирила Рамафосы поддерживает дружественные отношения с Россией. Южная Африка заявляет, что она беспристрастна в отношении конфликта и воздержалась при голосовании по резолюциям ООН по войне. Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Южную Африку.