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"Руки прочь от Антарктиды": российское судно встретили протестами в Кейптауне

Фото: судно "Академик Александр Карпинский" встретили протестами в Кейптауне (fleetphoto.ru)
Автор: Александр Белоус

Российское судно, занимавшееся разведкой нефти и природного газа в Антарктике, в субботу, 28 января, пришвартовалось в Кейптауне (ЮАР) на фоне протестов зеленых активистов, заявивших, что его деятельность в регионе нарушает договор о запрете разведки полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В порту Кейптауна судно "Академик Александр Карпинский" встретили члены экологической группы Extinction Rebellion с плакатами "Руки прочь от Антарктиды".

Ранее на этой неделе несколько десятков протестующих из Greenpeace и Extinction Rebellion провели демонстрацию в порту, заявив, что корабельные сейсморазведочные работы в Антарктике представляют угрозу для морской жизни в этом районе и нарушают международное соглашение 1958 года.

Поправка 1998 года к Договору об Антарктике с участием 55 стран, который подписали как Россия, так и Южная Африка, запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в этом регионе.

Росгеология, государственная российская геологоразведочная компания, управляющая судном "Академик Александр Карпинский", заявляет, что с 1970 года проводит исследования в отведенной России части Антарктиды для разведки углеводородов.

По данным сайта Росгеологии, углеводородный потенциал обозначенного участка оценивается примерно в 70 млрд тонн.

Представитель Extinction Rebellion Кэсси Гудман заявила агентству Reuters, что правительство Южной Африки причастно к нанесению ущерба окружающей среде, позволив российскому кораблю пришвартоваться.

Правительство президента Сирила Рамафосы поддерживает дружественные отношения с Россией. Южная Африка заявляет, что она беспристрастна в отношении конфликта и воздержалась при голосовании по резолюциям ООН по войне. Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Южную Африку.

Россия, Китай и ЮАР собираются провести совместные военные учения на восточном побережье африканской страны в период с 17 по 27 февраля.

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