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"Рух" не смог переиграть "Минай" на выезде

Фото: "Желто-черные" взяли всего 1 очко на Закарпатье (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Закарпатский "Минай" расписал домашнюю ничью с львовским "Рухом" в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Минай" – "Рух" – 1:1

Голы: Петько, 68 – Квасница, 77

 

 

После осторожного начала встречи львовяне приступили к делу в середине первой половины. "Желто-черные" организовали целую серию опасных выпадов, но каждый раз гостям чего-то не хватало. В частности, Таллес не смог акцентированно пробить, Пастух дважды не попал в створ, Плюман пробил выше ворот, а Сыч – попал в кипера.

Закарпатцы проснулись на исходе тайма. Вот Петько головой пробил в руки Ледвию после подачи Вакулы со стандарта. Зато Кораблин упустил возможность забить после прорыва Ременяка. Закрыл тему опасности перед перерывом Таллес ударом выше перекладины.

Во второй половине горячо стало в середине 45-минутки. Сначала Устименко не смог пробить мимо вратаря с убийственной позиции. А в следующей атаке счет открыл Петько – хавбек "Миная" головой эффектно замкнул ближнюю штангу после навеса Вакулы с углового.

Впрочем, удержать победный счет хозяевам не удалось. В составе львовян сработала связка Таллес-Квасница. Первый с левого края подал на дальнюю штангу, а Квасница буквально занес мяч в ворота – 1:1 в итоге, что сохранило обе команды на предыдущих рубежах. "Рух" остался пятым, а "Минай" – последним.

К слову, накануне "Динамо" уверенно обыграло "Полесье" в столице.

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