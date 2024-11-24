"Рух" благодаря пенальти одолел "Левый Берег" и прервал неутешительную серию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Рух" – "Левый Берег" – 1:0

Гол: Карабин, 45 (пенальти)

Первый тайм получился откровенно неинтересным. В начале немного активнее были гости: Сидней и Николай Когут сумели создать напряжение у ворот Ледвия. "Рух" раскачался уже под занавес, хотя тоже ничего необычного не создал. Вспомнить можно разве что перспективную атаку, когда Роман подал в штрафную, но голкипер киевлян Механив в прыжке выбил мяч, опередив Краснопира.

Впрочем под занавес тайма произошел гол. На 42-й минуте игрок гостей Якимив сбил Дидыка в своей штрафной. Судья вполне справедливо назначил пенальти, который четко реализовал Карабин.

Второй тайм прошел несколько интереснее. Сначала игроки "Руха" активно шли вперед, пытаясь закрепить успех. Полумоменты имели Карабин и Квасница, однако их замыслы четко разгадывал Механив, который на старте второй половины постоянно находился в игре.

Впоследствии, поняв тщетность своих попыток удвоить счет, львовяне сконцентрировались на сохранении результата. Это немного развязало руки гостям, которые перехватили инициативу и попытались спасти игру. Однако контроль мяча не воплотился во что-то существенное. Пути к воротам "Руха" были перекрыты, а какие-то нестандартные действия, которые могут загнать соперника в тупик - не в стиле новичка УПЛ.

В конце концов, все завершилось минимальным успехом "Руха", который прервал свою 8-матчевую серию без побед. Львовский коллектив набрал 18 очков и поднялся в таблице с 10-й строчки на 8-ю.

"Левый Берег" в очередной раз не сумел хотя бы забить. В последний раз игроки команды отмечались аж 1 сентября. "Аисты" имеют в активе 9 баллов и находятся в таблице УПЛ на 14-м месте.