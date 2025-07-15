Движение между Краматорском и Добропольем ограничат: названа причина и дата

С 16 июля 2025 года в Донецкой области вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданского транспорта на участке Краматорск - Сергеевка - Андреевка - Доброполье.

Речь идет об автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье - Лиман (км 5+850 - км 49+615).

Соответствующее решение принял Совет обороны области во время сегодняшнего заседания. Причина - рост количества атак FPV-дронами на указанном участке дороги.

Контроль за соблюдением особого режима въезда и выезда на этом участке будут осуществлять правоохранительные органы и соответствующие службы.

Первый массированный удар по Доброполью

Напомним, 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

Один беспилотник попал в крышу магазина. Пострадал по меньшей мере один человек.

Той же ночью РФ провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основной целью был Луцк.