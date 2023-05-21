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"Рух" в дерби Премьер-лиги одолел "Львов"

Фото: "Рух" дожал "горожан" после перерыва (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Принципиальное львовское противостояние между "Рухом" и "Львовом" в 27-м туре отечественного первенства завершилось победой команды Виталия Пономарева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Рух" – "Львов" – 2:0

Голы: Симинин, 77 (автогол), Рунич, 85

Долго галичане не запрягали и с первых минут отвечали атаками на выпады друг друга. "Горожанин" Ременяк пробил выше ворот на 1-й минуте, а "руховец" Сапуга несколько минут спустя головой пробил рядом со штангой после навеса. Постепенно номинальные хозяева захватили инициативу, а "Львов" пытался огрызаться.

Но зрелища откровенно не хватало. Только перед перерывом "Рух" организовал две возможности. Сначала Карабин с дальней штанги умудрился пробить в направлении трибун. А потом Альваренга решился на удар с дистанции и немного размял Рыбку.

Не слишком изменилась ситуация на старте второго тайма. "Рух" смог создать один момент, но Сапуга не обыграл вратаря с близкого расстояния. Решающими в дерби стали финальные 15 минут, когда хозяева забили дважды.

В первом случае помог соперник. Опытный защитник "горожан" Симинин пытался прервать опасную передачу, а вместо этого отправил мяч в собственные ворота. Гол сделал матч более интересным.

Последовал обмен атаками. Прицельный удар Таллеса в дальний угол вовремя прервал Михайлив. Он же мог забить в составе "Львова". Защитник классно пробил издалека, но Панькив продемонстрировал чудеса реакции.

А на 85-й "Рух" фактически закрыл поединок. Сапуга прекрасной передачей вывел Рунича на свидание с Рыбкой. Правда, нападающий не смог переиграть голкипера с первой попытки. Впрочем, первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку, установив окончательный результат.

К слову, накануне "Динамо" сокрушило "Александрию" на выезде в битве претендентов на еврокубки.

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