Рудик викликали на допит в ДБР: у чому причина

"Це справа, яку відкрило ДБР щодо можливої розтрати коштів політичною партією "Голос", хоча партія про таке ніколи не заявляла. Бюро відмовилось надавати нам документи, які б показали, на підставі чого ця справа відкрита. Це ще раз підтверджує, що справа сфабрикована, а в країні працює "телефонне" право і не працює правосуддя", - заявила нардеп.

Рудик також нагадала, що з НАЗК "Голос" судиться вже два роки. Партія виграла апеляцію, Верховний суд і тепер справу повернули до першої інстанції.

"Сьогоднішня справа грунтується ніби-то на тому, що вони побачили в НАЗК. Але суд не може довести, що ми не праві. Наразі жодної претензії до партії немає і не може бути. Те, що відбувається в ДБР не має нічого спільного з обʼєктивною реальністю", - підкреслила лідер "Голосу".

Наступний допит Кіри Рудик призначено на 10 лютого на 9-00. Політик наполягає, що таким чином влада тисне на опозицію.

"Я в шоці від того, як працює наша правоохоронна система. Вона не має під собою ніяких доказів, навіть причин або приводів. "Голос" наполягає, що справа сфабрикована і є частиною переслідування опозиції за її риторику", - наголосила Рудик.