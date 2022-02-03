Рудик викликали на допит в ДБР: у чому причина

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо можливої розтрати коштів партією "Голос". Однак слідчі бюро не повідомили, про яку суму йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос" Кіри Рудик.
"Це справа, яку відкрило ДБР щодо можливої розтрати коштів політичною партією "Голос", хоча партія про таке ніколи не заявляла. Бюро відмовилось надавати нам документи, які б показали, на підставі чого ця справа відкрита. Це ще раз підтверджує, що справа сфабрикована, а в країні працює "телефонне" право і не працює правосуддя", - заявила нардеп.
Рудик також нагадала, що з НАЗК "Голос" судиться вже два роки. Партія виграла апеляцію, Верховний суд і тепер справу повернули до першої інстанції.
"Сьогоднішня справа грунтується ніби-то на тому, що вони побачили в НАЗК. Але суд не може довести, що ми не праві. Наразі жодної претензії до партії немає і не може бути. Те, що відбувається в ДБР не має нічого спільного з обʼєктивною реальністю", - підкреслила лідер "Голосу".
Наступний допит Кіри Рудик призначено на 10 лютого на 9-00. Політик наполягає, що таким чином влада тисне на опозицію.
"Я в шоці від того, як працює наша правоохоронна система. Вона не має під собою ніяких доказів, навіть причин або приводів. "Голос" наполягає, що справа сфабрикована і є частиною переслідування опозиції за її риторику", - наголосила Рудик.
Як повідомлялось, раніше Рудик заявляла, що за напругу в суспільстві відповідальна українська влада, яка або ніяк не коментувала загрозу російського вторгнення, або робила протилежні заяви.