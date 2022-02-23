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Рудик: сьогодні на порядку денному не лише питання безпеки України, а й цивілізованого світу

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Київ, Середа 23 лютого 2022 18:51
Рудик: сьогодні на порядку денному не лише питання безпеки України, а й цивілізованого світу Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Спільні зусилля українських політиків, громадянського суспільства та міжнародних партнерів допоможуть дати відсіч кремлівському диктатору. Адже зараз питання полягає не лише у безпеці України, а й цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку лідера партії "Голос" Кіри Рудик на "УП".

"Кожен, хто розуміє, як думає та мотивує свої рішення президент Путін, усвідомлює: будь-яка поступка цьому тирану - шлях до нової ескалації, нових вимог та ультиматумів. Зараз це розуміють практично всі ключові політики і в Америці, і в Європі, і головне - в Україні. Агресія вже почалася. Нам потрібно більше зброї від наших союзників. Звісно, захисної. Російські літаки та танки самі себе не зіб’ють", - наголошує народний депутат.

Крім західних союзників, за останні дні і українська влада нарешті визнала всю серйозність ситуації та почала обʼєднувати зусилля разом з опозицією.

"Всі розуміють, що російська диктатура - спільна загроза і, якщо дати йому перемогти, спільна загибель. Нам потрібно перерозподілити бюджет та виділити більше грошей на армію, ми не маємо права зараз зупиняти реформи і маємо проводити їх ще активніше. Путін в обличчя нам говорить, що українські реформи його лякають. І хай боїться далі", - пояснює лідер "Голосу".

За словами Кіри Рудик, найбільший страх Путіна - сильна і успішна Україна. А отже спільними силами суспільства, політиків і партнерів ми можемо його перемогти.

"Якщо ми продовжимо діяти в унісон з союзниками, з громадянським суспільством, якщо політики та суспільство зроблять все необхідне для підтримки армії та економіки, Путін зазнає поразки. Україна переможе. Демократія переможе. А імперія зла піде у минуле. Назавжди", - підсумовує лідер "Голосу".

Раніше Рудик закликала Верховну раду підтримати постанову про санкції проти депутатів Держдуми РФ.

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Кіра Рудик
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