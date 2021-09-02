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Рудик прокоментувала результати зустрічі Зеленського і Байдена

Автор: Наталія Гурковська

Результат зустрічі президентів США і України в цілому позитивний. США продовжують підтримувати Україну і в боротьбі проти Росії, і в боротьбі за реформи. Але для плідної співпраці владі необхідно дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Щоб підтримка Сполучених Штатів не була марною, ми маємо виконувати план реформ, закріплений у спільній заяві. А в ньому про необхідність реформи СБУ, прозоре призначення голови САП та директора НАБУ, посилення відповідальності за дискримінацію, завершення судової реформи та її виконання, реформа корпоративного управління, захист НБУ, зміни до фінансового законодавства та забезпечення перевірки інвестицій", - наголосила лідер "Голосу".

Вона підкреслила, що частина цих кроків є також необхідною для наступного траншу МВФ.

"Тому можна розраховувати, що найближчим часом необхідні закони розглядатиме парламент. Але варто пам’ятати головне - всі ці реформи потрібні в першу чергу Україні, українській економіці та кожному українцю, хто хоче безпечно жити та заробляти", - уточнила політик.

Кіра Рудик резюмувала, що плани та задачі цілком зрозумілі, і попереду багато роботи.

Про те, як пройшла перша зустріч Зеленського і Байдена - у матеріалі РБК-Україна.

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Кіра Рудик