Рудик прокоментувала результати зустрічі Зеленського і Байдена

"Щоб підтримка Сполучених Штатів не була марною, ми маємо виконувати план реформ, закріплений у спільній заяві. А в ньому про необхідність реформи СБУ, прозоре призначення голови САП та директора НАБУ, посилення відповідальності за дискримінацію, завершення судової реформи та її виконання, реформа корпоративного управління, захист НБУ, зміни до фінансового законодавства та забезпечення перевірки інвестицій", - наголосила лідер "Голосу".

Вона підкреслила, що частина цих кроків є також необхідною для наступного траншу МВФ.

"Тому можна розраховувати, що найближчим часом необхідні закони розглядатиме парламент. Але варто пам’ятати головне - всі ці реформи потрібні в першу чергу Україні, українській економіці та кожному українцю, хто хоче безпечно жити та заробляти", - уточнила політик.

Кіра Рудик резюмувала, що плани та задачі цілком зрозумілі, і попереду багато роботи.