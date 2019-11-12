Рудик повторно приніс присягу у Верховній раді

Народний депутат Сергій Рудик, офіційно визнаний переможцем виборів на 198 окрузі, приніс присягу у Верховній раді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На трибуні Рудик зазначив, що повторно приносить присягу після присяги 29 серпня, а також "трьох реєстрацій двома складами Центральної виборчої комісії".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах українського народу", - заявив Рудик.

Нагадаємо, раніше Верховний суд визнавав протиправним та відміняв протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198. Після цього Центрвиборчком зобов'язали продовжити встановлення результатів виборів.

У зв'язку з цією затримкою на першому засіданні нової Ради Рудику відмовилися видавати посвідчення народного депутата. Напередодні, 11 листопада, Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця Рудика обраним депутатом Верховної ради.