ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рудик назвала пропозиції "Голосу" для деолігархізації і розкритикувала законопроект влади

Новость на русском →
Київ, Середа 15 вересня 2021 11:44
Рудик назвала пропозиції "Голосу" для деолігархізації і розкритикувала законопроект влади Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Ілона Свиридова

Українська економіка не зможе оздоровитися, якщо буде скована монополіями. Але так званий антиолігархічний законопроект влади точно не вирішить цієї проблеми.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.

На її думку, перш за все, треба забезпечити роботу органів, в компетенцію яких входить протидія олігархату. Так це працює в усьому світі.

Рудик переконана: для дієвої деолігархізації Україна має всі інструменти. Не вистачає тільки політичної волі. Антимонопольний комітет повинен робити свою роботу. Крім того, необхідно довести до успішного завершення судову реформу і реформу корпоративного управління, змінити податкове законодавство. Всі ці кроки детально описані в антиолігархічному пакеті "Голосу".

"Кого б не назвали олігархом, як би не засуджували, якщо при цьому статки можна спокійно відновити в корумпованих судах - все марно. Так само не секрет, що крім ренти, олігархи отримують прибутки коштом державних підприємств. Це такі "годівниці", які існують дуже давно і годують конкретних людей. Реформа державного корпоративного управління - це той крок, який зможе ці "годівниці" прикрити. Податки мають сплачувати великі компанії, які зараз цього уникають", - наголосила Рудик.

Вона також додала, що "Голос" подав велику кількість правок до законопроекту влади і не буде його підтримувати в тому вигляді, в якому він зараз.

"Одна з наших пропозицій - заміна органу, який визначає, хто олігарх, а хто ні. Щоб це була не РНБО, а комісія незалежних експертів, зокрема, міжнародників. А загалом, найбільша проблема діючої влади, крім відсутності стратегії, це спроба робити все у "ручному" режимі, за вказівкою "згори". Це абсолютно хибний шлях", - вважає нардеп.

Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Партія Голос Кіра Рудик
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться